Donnarumma, il rinnovo passa da Ibrahimovic: la situazione

Il Milan sta lavorando parallelamente ai rinnovi di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. L’accordo per lo svedese potrebbe facilitare il sì di Gigio.

Il Milan vuole prolungare il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha dimostrato di essere ancora altamente determinante per le sorti dei rossoneri, che si aggrappano a lui per poter tornare grandi. Secondo quanto riferisce il Quotidiano Sportivo, l’occasione per trattare il rinnovo del bomber numero 11 sarebbe importante anche per discutere di quello di Gianluigi Donnarumma.

Il portiere vuole restare a tutti i costi al Milan, ma c’è da trovare una quadra con Mino Raiola, agente di entrambi i giocatori. Ottenere l’accordo per la permanenza dello svedese faciliterebbe la trattativa per il sì di Gigio. La sensazione è che la dirigenza voglia chiudere la questione rinnovi al più presto, per poi concentrarsi con più tranquillità sul mercato di gennaio.

