Milan, Massara: “Ibrahimovic ha alzato il livello. Soddisfatti di Tonali”

Le parole di Frederic Massara ai microfoni di Sky Sport prima di Celtic-Milan. Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo.

Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della partita di questa sera ma anche del cammino fatto dalla squadra finora. In primis, però, un commento su Ibrahimovic: “Ce lo godiamo, in ogni momento e in ogni giocata. E’ straordinario, ha alzato il livello di tutti“.

Sulla gioventù della squadra: “Il progetto è iniziato l’anno scorso ed è proseguito quest’anno. Siamo una squadra giovane con qualche elemento di esperienza. Abbiamo grandi margini di crescita e avrà momenti in cui bisogna migliorare. Siamo contenti perché stanno facendo benissimo“.

Se questa squadra può puntare a qualcosa in più del quarto posto: “Vogliamo migliorare e fare meglio dell’anno scorso, però sono passate poche partite per fare bilanci. Noi siamo soddisfatti ma vogliamo fare ancora meglio. Vogliamo passare il turno e andare avanti anche in Europa League“.

Sull’impatto di Sandro Tonali sul Milan: “Ci aspettiamo grandi cose da lui, puntiamo decisamente. Per lui è stato un salto enorme, ma siamo già molto soddisfatti. C’è da dire che Kessie e Bennacer stanno facendo cose straordinarie, ma anche Sandro sta crescendo e siamo convinti possa dare tanto“.