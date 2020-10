Celtic-Milan, Kjaer: “Mai avuto dubbi sul mio livello. Cresciuti velocemente”

Parla Simon Kjaer al termine di Celtic-Milan. Il difensore danese è risultato ancora una volta tra i migliori in campo. Ecco le sue dichiarazioni

Il Milan non si ferma più. I rossoneri vincono anche in Europa League, in Scozia, contro il Celtic. Tra i protagonisti della gara, valevole per la prima giornata della fase a gironi, c’è stato sicuramente Simon Kjaer, sempre più leader della difesa: “Io provo a fare il massimo in ogni partita.

Abbiamo fatto una buona partita. Nel secondo tempo forse abbiamo mollato un po’ ma l’abbiamo ripresa subito, 3-1 giusto secondo me. Siamo stati in controllo, ha avuto questa sensazione. Dobbiamo migliorare sulla continuità nella partita”.

Crescita personale – “Non ho mai avuto dubbi sul mio livello, so che posso aiutare la squadra. Ma non pensavo che saremmo cresciuti insieme così velocemente, ma sul mio livello non ho mai avuto dubbi”.

Marcatura a uomo – “Mi trovo benissimo, penso che una delle mie migliori qualità è la marcatura. Difendere uno contro uno mi stimola, do sempre il massimo in ogni duello. Nelle ultime due partite abbiamo fatto tanti duelli ad inizio partita, poi man mano andiamo sempre più a zona”.

