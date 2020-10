Hauge, primo gol con il Milan: “Felice soprattutto della vittoria”

Jens Petter Hauge soddisfatto della sua rete e della vittoria in Celtic-Milan. L’ex giocatore del Bodo/Glimt ha avuto un’iniezione di fiducia importante per il futuro.

Alla prima partita europea con la maglia del Milan subito gol per Jens Petter Hauge. Il norvegese, subentrato nel secondo tempo, ha realizzato la rete del 3-1 nel recupero e chiuso il match contro il Celtic.

Al termine della sfida di Europa League in Scozia sono stati questi i commenti dell’ex talento del Bodo/Glimt: «Sono molto felice, soprattutto perché la squadra ha vinto e io ho contribuito con un gol. È stato davvero bello».

Hauge è soddisfatto per il successo conquistato dal Milan, oltre che per la sua prima marcatura in rossonero: «Abbiamo cominciato positivamente la partita – ha detto a Sky Sport – ed è stato bello avere un risultato importante a fine primo tempo, ma se cali di concentrazione gli avversari possono recuperare. Il Celtic ha accorciato la distanza, ma sono veramente felice per come abbiamo concluso con il mio gol del 3-1».

Il talento norvegese spera di guadagnare sempre più spazio nelle prossime partite. Ha un grande potenziale e con il tempo può diventare un giocatore importante. Il gol al Celtic è qualcosa che gli dà grande fiducia per il futuro.

🔴⚫🗣 Jens Petter Hauge racconta così il suo primo gol con la maglia dell’@acmilan ⬇⬇⬇ #UEL pic.twitter.com/gM9fSkmf3P — La UEFA (@UEFAcom_it) October 22, 2020

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan, un’altra italiana voleva Hauge: il retroscena