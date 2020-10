Marco Simoncelli, nove anni fa la tragica morte: il ricordo del Milan

Il 23 ottobre 2001 moriva Marco Simoncelli in seguito a un tragico incidente avvenuto nella gara MotoGP disputata a Sepang (Malesia). Una scomparsa che ha scosso il paddock del Motomondiale e tutti gli appassionati di motociclismo.

Il pilota era un grande tifoso del Milan, club che oggi ha voluto ricordare il nono anniversario di quella triste morte del SIC con il seguente messaggio: «Sono passati nove anni da quando ci hai lasciati Sic, ma rimarrai sempre nei nostri cuori».

Nine years have passed since we were robbed of you, Marco. You’ve never left our hearts ❤️

Sono passati nove anni da quando ci hai lasciati Sic, ma rimarrai sempre nei nostri cuori ❤️ pic.twitter.com/EwUnk93XHf

— AC Milan (@acmilan) October 23, 2020