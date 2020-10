Verso Milan-Roma, doppia tegola per Fonseca: due difensori out

Paulo Fonseca senza due difensori per Milan-Roma di campionato. Anche l’allenatore giallorosso avrà delle defezioni importanti a San Siro.

Brutte notizie per Paulo Fonseca. In mattinata Gianluca Mancini ha dato la notizia della sua positività al Covid-19 e dunque salterà sicuramente Milan-Roma di lunedì.

L’ex difensore dell’Atalanta lo ha annunciato su Instagram, spiegando che sta bene e che è in quarantena in attesa di guarire dal coronavirus. Ma Macini per Fonseca non sarà probabilmente l’unico centrale assente nel big match di San Siro.

Oggi Sky Sport ha spiegato che non c’è ottimismo sul recupero di Chris Smalling, che ha ancora dei problemi a un ginocchio. L’ex Manchester United non gioca da settimane e la sua condizione fisica non è delle migliori. Il suo forfait è molto probabile. Fonseca testerà il difensore inglese in allenamento, però è difficile immaginare il suo recupero.

