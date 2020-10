Sky – Verso Milan-Roma, rientro lampo di Calhanoglu? Le ultime

Hakan Calhanoglu può recuperare in vista di Milan-Roma. Arrivano notizie più ottimistiche dagli aggiornamenti di Milanello.

Arrivano notizie più ottimistiche dalla redazione di Sky Sport riguardo al rientro di Hakan Calhanoglu.

Il turco del Milan si è infortunato durante la settimana, per una distorsione alla caviglia tra le più comuni per i calciatori. Il 10 ha già saltato ieri la trasferta europea col Celtic Glasgow.

Calhanoglu però potrebbe recuperare in extremis per Milan-Roma di lunedì. Secondo gli inviati, il calciatore rossonero starebbe meglio e proverà ad esserci almeno in panchina.

Sarebbe un’ottima notizia per mister Pioli, che potrebbe gettare nella mischia un elemento così importante come il turco, anche negli ultimi minuti. Ma anche per essere sicuro di averlo a disposizione al 100% contro lo Sparta Praga giovedì prossimo, in Europa League.

Ulteriori aggiornamenti si avranno nel fine settimana, ma Calhanoglu farà di tutto per esserci già contro i giallorossi.

LEGGI ANCHE -> MALDINI, DOPPIO COLPO PER GENNAIO