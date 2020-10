PSG, incognita Navas: Leonardo ripensa a Donnarumma

Leonardo pensa ancora a Gigio Donnarumma per la porta del PSG, che rischia di perdere Keylor Navas. Il dirigente brasiliano stima il talento del Milan.

Il Milan conta di riuscire a rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma, che va in scadenza a giugno 2021 e finora ha sempre manifestato l’intenzione di restare. Ma la trattativa con Mino Raiola non si presenta facile.

Il portiere rossonero guadagna un ingaggio già altissimo, ben 6 milioni di euro netti annui, però il procuratore pretende un aumento e anche l’aggiunta di una clausola di risoluzione attivabile in caso di mancata qualificazione alla Champions League.

Le negoziazioni non sono semplici, anche se il Milan è fiducioso di arrivare alla firma. Intanto dalla Spagna è Todofichajes.com a ribadire che nel futuro di Donnarumma potrebbe esserci un’altra squadra: il Paris Saint-Germain. Il club parigino rischia di perdere Keylor Navas al termine della stagione, dato che l’ex Real Madrid è a sua volta in scadenza di contratto e ha avuto contatti con l’Inter Miami per trasferirsi in MLS.

Leonardo sta già pensando a delle alternative per la porta del PSG e tra queste c’è anche Donnarumma. Sicuramente il dirigente brasiliano è stuzzicato dall’idea di prendere a parametro zero un estremo difensore come Gigio. Va detto che finora è trapelata la volontà di Donnarumma di non lasciare il Milan da svincolato, quindi la sensazione è che un prolungamento del contratto ci sarà.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Infortunio Calhanoglu, piccola speranza per Milan-Roma: le ultime