Infortunio Calhanoglu, piccola speranza per Milan-Roma: le ultime

La caviglia sinistra di Hakan Calhanoglu migliora dopo il recente infortunio. Stefano Pioli potrebbe persino convocarlo per Milan-Roma.

Forse Stefano Pioli potrà riavere Hakan Calhanoglu a disposizione prima del previsto. Quando era giunta notizia della distorsione alla caviglia sinistra, veniva data per certa la sua assenza per circa 10 giorni. Ma, forse, può rientrare in anticipo.

Stando a quanto rivelato da calciomercato.com, il numero 10 rossonero migliora costantemente seguendo il programma di recupero stabilito. C’è addirittura una piccola speranza che possa essere convocato per Milan-Roma, partita di campionato che si giocherà lunedì a San Siro.

Calhanoglu domani a Milanello sosterrà un provino per capire se effettivamente possa essere a disposizione per quella partita. Il club rossonero non ha alcuna intenzione di effettuare forzature, dato che si rischierebbe di recare danno al giocatore in caso di ricaduta. Tuttavia, i progressi fatti in questi giorni spingono il Milan a verificare se Hakan possa rientrare prima di quanto inizialmente stabilito. Per Pioli il rientro dell’ex Bayer Leverkusen sarebbe molto importante.

