Calciomercato Milan, assalto a Tomiyasu

Il Milan a gennaio riprenderà la caccia al difensore centrale. In cima alla lista c’è sempre il giapponese del Bologna, Tomiyasu

Nicolò Ceccarini – su TMW – ha parlato del prossimo calciomercato di gennaio, che vedrà il Milan impegnato ad acquistare un difensore per Stefano Pioli.

Il Diavolo dovrebbe tornare alla carica per Tomiyasu: “I rossoneri stanno vivendo un momento d’oro, tra campionato ed Europa League non hanno sbagliato un colpo ma questo non ha cambiato i piani per il rafforzamento della squadra, che ha sempre bisogno di un forte centrale difensivo. E il Milan è pronto a tornare all’assalto di Tomiyasu del Bologna. Il discorso è aperto.”

Il Bologna valuta Tomiyasu 25 milioni di euro e i rossoneri, nell’ultima sessione, non sono andati oltre i 15-18, bonus compresi. Maldini e Massara sono chiamati a ridurre la forbice, magari con l’inserimento di una contropartita tecnica. Nei giorni scorsi è trapelata la notizia di una possibile partenza di Mateo Musacchio, destinazione Bologna, proprio per abbassare le richieste rossoblu.

LEGGI ANCHE: DOPPIO COLPO DALLA FRANCIA