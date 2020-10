Milan, colpo a zero dalla Francia: non solo Thauvin

Sono diversi i calciatori con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Milan osserva con attenzione Thauvin ma anche Draxler

Il Milan guarda con attenzione al mercato dei calciatori che il prossimo 30 giugno si libereranno a zero. Il nome che sembra in cima alla lista della spesa di Maldini e Massara è quello di Florian Thauvin.

L’esterno d’attacco non ha rinnovato con il Marsiglia e dalla Francia insistono nll’accostarlo ai rossoneri. Il Diavolo sarebbe in pole per il giocatore ma non è l’unico che piace al Milan.

Sempre in Ligue 1, i rossoneri starebbero monitorando la situazione legata a Draxler, che senza rinnovo lascerà il Psg la prossima estate. Secondo quanto riporta in Spagna, La Colina de Nervion, il tedesco è seguito anche dal Siviglia ma sarebbe il Milan in pole, per Draxler.

