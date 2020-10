Calciomercato Milan, dalla Spagna: Donnarumma ha scelto

Gigio Donnarumma vuole continuare a vestire la maglia del Milan. Il Psg cambia così obiettivo: ecco la decisione del club francese

Il futuro di Gigio Donnarumma tiene in ansia i tifosi del Milan. Il portiere classe 1999, come tutti sappiamo, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. I migliori club d’Europa ormai da mesi monitorano la situazione, pronti ad approfittarne.

Tra le squadre interessate c’è certamente il Psg. I francesi sono alla ricerca di un nuovo portiere vista le decisione di Navas di giocare in MLS. Dalla Spagna arrivano notizie rassicuranti per il Milan: secondo quanto riporta TodoFichajes i capitolini avrebbero messo gli occhi su Unai Simon dell’Athletic Bilbao.

Il calciatore classe 1997 è considerato un’alternativa ma – si legge – la volontà di Donnarumma è alquanto chiara: anche il portale spagnolo sottolinea il desiderio del numero uno della Nazionale italiana di continuare a vestire la maglia rossonera.

Il grandissimo momento del Milan, reduce da 21 risultati utili consecutivi, potrebbe certamente favorire la trattativa con Mino Raiola che non è certo facile.

