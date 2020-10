Milan-Roma, probabili formazioni: torna Bennacer, dubbio trequartista

Stefano Pioli e Paulo Fonseca hanno pochi dubbi da sciogliere in vista di Milan-Roma di campionato. Le formazioni delle squadre sono quasi fatte.

Dopo aver superato Inter e Celtic, il Milan lunedì ha un nuovo esame impegnativo. A San Siro arriverà la Roma e si tratterà di un altro test importante in questo inizio di stagione.

Stefano Pioli dovrà nuovamente fare a meno di Ante Rebic, ma ha qualche speranza di recuperare Hakan Calhanoglu almeno per la panchina. Il recupero del turco sarebbe importante, considerando che si tratta di un titolare. Poterlo inserire nel corso del secondo tempo sarebbe già qualcosa, anche se si attendono notizie tra oggi e domani sulle sue condizioni.

Il Milan giocherà con il consueto modulo 4-2-3-1. In porta confermatissimo Gianluigi Donnarumma, in difesa sulla fascia destra torna Davide Calabria al posto di Diogo Dalot e a sinistra agirà Theo Hernandez. I centrali saranno Simon Kjaer e il capitano Alessio Romagnoli. In mediana Franck Kessie e Ismael Bennacer, con Sandro Tonali che torna in panchina dopo aver fatto rifiatare l’algerino contro il Celtic.

Sulla trequarti dovrebbero tornare titolari Alexis Saelemaekers a destra e Rafael Leao a sinistra, con Brahim Diaz che sembra indiziato a giocare da trequartista centrale. Attenzione all’eventuale sorpresa Rade Krunic, impiegato proprio nel ruolo di Calhanoglu in Europa League. Punto di riferimento in attacco il solito Zlatan Ibrahimovic.

La Roma dovrebbe giocare con lo stesso modulo del Milan, anche se non è completamente da escludere la difesa a tre. Paulo Fonseca deve fare i conti con un po’ di emergenza nella retroguardia, dato che mancheranno sia Gianluca Mancini che Chris Smalling. Davanti ad Antonio Mirante dovrebbe essere schierato il quartetto Santon-Kumbulla-Ibanez-Spinazzola. Centrocampo con Jordan Veretout e Bryan Cristante. Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini e Pedro a supporto dell’unica punta Edin Dzeko.

MILAN-ROMA, PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz (Krunic), Rafael Leao (Brahim Diaz); Ibrahimovic.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Kumbulla, Ibanez, Spinazzola; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Pedro; Dzeko.

