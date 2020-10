Sky – Calhanoglu recuperato: sarà titolare in Milan-Roma

Calhanoglu sarà in campo dal primo minuto in Milan-Roma di domani sera, le ultime notizie da Milanello riportate da Sky Sport.

Hakan Calhanoglu giocherà dal primo minuto in Milan–Roma, a riportarlo è Sky Sport. Il centrocampista si è allenato con la squadra oggi pomeriggio e si può considerare recuperato. La conferma ufficiale arriverà coi convocati, attesi per questa sera o per domani mattina. Ma per adesso si va verso questo scenario: Calhanoglu in campo contro la squadra di Fonseca.

Un rientro importante per Pioli che potrà schierarlo fra le linee. In questo modo l’allenatore rossoneri avrà la possibilità di mettere in campo lo stesso undici titolare che ha affrontato l’Inter due settimane fa, e cioè:

(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

Calhanoglu si è infortunato a settimana ed è stato costretto a saltare la partita di Europa League contro il Celtic. Si pensava dovesse saltare anche la Roma, e invece è riuscito in questo recupero lampo per la Roma, una partita fondamentale per il campionato del Milan.

Ma è un recupero importante anche in vista dello Sparta Praga, in programma giovedì. Il Milan, dopo i tre punti di Glasgow, vuole portare a casa altri tre punti per indirizzare bene il girone e tenere il passo del Lille. Intanto la testa è tutta sulla Roma: Calhanoglu è un’arma in più per riuscire a scardinare la difesa a tre di Fonseca.

