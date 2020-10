Infortuni Milan, non solo Calhanoglu: Pioli sul rientro di Rebic

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma e ha fatto il punto anche sugli infortuni di Rebic e Calhanoglu.

Il Milan sta continuando la propria marcia sulle ali dell’entusiasmo, nonostante assenza pesanti come quelle di Calhanoglu e Ante Rebic. Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma ha parlato della situazione dei due infortunati: ““In questo inizio di campionato siamo stati bravi a non far pesare le assenze come quelle di Romagnoli, Calhanoglu e Rebic. Calhanoglu e Rebic stanno meglio. Il rientro del turco sarà difficile per domani, anche se ci sono ancora due allenamenti. Rebic non ci sarà domani contro la Roma. Farà un altro controllo nei prossimi giorni, poi vediamo”.

Il ritorno in campo di Calhanoglu potrebbe avvenire nella gara di Europa League di giovedì prossimo contro lo Sparta Praga, mentre per quanto riguarda Rebic bisognerà attendere la risposta dell’ulteriore controllo. Difficile vederlo a disposizione prima di Milan-Lille del 5 novembre.

