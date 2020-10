Recupero Calhanoglu, c’è ottimismo: oggi provino decisivo

Oggi il Milan prenderà una decisione sul rientro di Hakan Calhanoglu, che vuole stringere i denti per la sfida alla Roma di domani.

Ancora speranza di rivedere già domani in campo Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è fermo dalla scorsa settimana, per via di una distorsione alla caviglia avvenuta in allenamento.

Come scrive il Corriere dello Sport, oggi Calhanoglu effettuerà il provino decisivo per provare ad esserci in Milan-Roma, big match del monday night.

Filtra un leggero ottimismo, soprattutto dal punto di vista del numero 10, che farà di tutto per esserci e riprendere il proprio posto alle spalle di Ibrahimovic.

Difficile comunque, anche se il provino andasse bene, che Calhanoglu possa partire dal 1′ minuto. Più probabile che il turco si accomodi in panchina, per poi essere chiamato in causa a gara in corso.

Stefano Pioli spera di averlo con sé già domani, ma i tanti impegni ravvicinati tra campionato e coppa non mettono fretta al tecnico del Milan. Meglio un Calhanoglu al top giovedì prossimo contro lo Sparta Praga che un nuovo rischio di stop per il trequartista.

LEGGI ANCHE -> PIOLI CONTRO IL PUPILLO VERETOUT