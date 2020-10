Calciomercato Milan, colpo Thauvin: subito a gennaio

Il Milan potrebbe decidere di mettere le mani su Thauvin già nel mese di gennaio. Il calciatore potrebbe liberarsi dal Marsiglia per una cifra simbolica

Florian Thauvin è in cima alla lista dei desideri del Milan. L’attaccante francese non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, con il Marsiglia e dal primo febbraio sarà libero di firmare con qualsiasi squadra.

I rossoneri sono in pole e i contatti con l’entourage del giocatore sono continui. Non è escluso che il Milan decida di anticipare l’arrivo di Thauvin già a gennaio. L’idea – come riporta TMW – sarebbe quella di chiudere con l’OM ad una cifra simbolica, intorno ai 3 milioni di euro. Cifra che rappresenta i soldi che il Marsiglia dovrebbe dare al giocatore per l’anno calcistico.

E’ pronto anche lo stipendio per Thuavin: il Milan vorrebbe offrire un quinquennale alle stesse cifre percepite attualmente, 2,8 milioni netti. Il Marsiglia appare rassegnato a perdere l’esterno e ora per lasciarlo andar via chiede 7-8 milioni di euro, meno della metà rispetto alla scorsa estate.

Ricordiamo, infatti, che il giocatore è stato offerto ai rossoneri per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo alta dal Diavolo vista la sua situazione contrattuale.

