Dove vedere Milan Roma: SKY o DAZN? Canale TV e streaming

Milan-Roma, dove vederla in diretta tv e streaming free. La partita è valida per il posticipo della 5^ giornata di Serie A.

Milan–Roma è la sfida che chiude la quinta giornata di Serie A. Reduci da quattro vittorie di fila nei primi quattro turni, i rossoneri cercano altri tre punti importanti. Un successo porterebbe la squadra di Stefano Pioli ancor più in cima alla classifica: in questa fase del campionato è fondamentale guadagnare terreno rispetto alle altre concorrenti, anche se la stagione è ancora lunghissima.

Dall’altra parte c’è una Roma tutt’altro che brillante. Finora la squadra di Fonseca ha racimolato soltanto sette punti: troppo poco per un team che vuole lottare per le prime posizioni. L’allenatore ha ricevuto tante critiche: battere il Milan significherebbe rispondere a queste e, nel frattempo, ridare fiducia a tutto l’ambiente. Milan e Roma si sono incontrare a San Siro non troppo tempo fa: era il 28 giugno e i rossoneri si imposero per 2-0 con le reti di Calhanoglu e Rebic.

A quattro mesi di distanza, i giallorossi sono di nuovo a San Siro per affrontare questo Milan in grande spolvero. Sarà sicuramente una partita ad alta intensità: entrambe le squadre vogliono vincere e faranno di tutto per riuscirci. Insomma, un evento da non perdere. Ed è per questo che qui di seguito vi forniremo tutte le informazioni necessarie su come e dove vedere Milan-Roma in diretta tv e streaming.

HA LA TONSILLITE: SALTA MILAN-ROMA

Quando si gioca Milan-Roma

Milan-Roma si gioca oggi, lunedì 26 ottobre 2020, alle ore 20:45. La squadra di Fonseca è attesa a San Siro per questo test molto importante. Entrambe le compagini sono attese a San Siro già nel tardo pomeriggio per curare gli ultimi dettagli sulla partita e iniziare poi il riscaldamento.

Dove vedere il Milan stasera in tv e streaming

Milan–Roma è un’esclusiva Sky Sport, quindi la partita sarà visibile soltanto sui canali dell’emittente satelittare dedicati al nostro campionato: Sky Sport Serie A e Sky Sport.

Per quanto riguarda la visione in streaming, gli abbonati a Sky possono utilizzare gratuitamente Sky GO, accessibile tramite sito internet oppure app (disponibile per tutte le piattaforme e su tutti gli store).

Se invece non avete un abbonamento a Sky, l’alternativa è NOW TV, la web tv di Sky: potrete sottoscrivere un abbonamento anche solo di un giorno. Soluzione utilissima per chi è interessato al singolo evento a non a tutto il pacchetto di abbonamento.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

Roma (3-4-3): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Dzeko, Mkhitaryan.