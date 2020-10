Carles Perez ha la tonsillite: salta Milan-Roma

Carles Perez non è partito per Milano causa tonsillite. Il calciatore della Roma salterà la partita di questa sera contro il Milan.

Carles Perez non sarà a disposizione di Fonseca per Milan–Roma di questa sera. Lo spagnolo stamattina non è partito con il resto della squadra per Milano a causa di una tonsillite. Non sarà quindi a San Siro per affrontare i rossoneri nel posticipo di questa 5^ giornata di Serie A. Un altro ko in casa giallorossa dopo quello di Chris Smalling.

In attacco ora Fonseca ha gli uomini contati. Oltre ai titolari, cioè Dzeko, Pedro e Mkhitaryan, sono disponibili soltanto Borja Mayoral e Providence. Un problema non di poco per la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA