Kessie: “Il Milan una seconda pelle. Mai pensato di andar via”

L’emittente internazionale BBC ha intervistato oggi Franck Kessie, uno dei titolarissimi del Milan ormai da 2-3 stagioni.

L’ivoriano ha parlato di come si trova nel Milan odierno: “Sono uno dei veterani del gruppo, mi fa onore. Così come rappresentare il Milan, che ha milioni di tifosi nel mondo. In Africa ad esempio tutti conoscono il Milan per via di George Weah“.

Sulle voci di un possibile addio in tempi recenti: “Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sto molto bene qui, come in famiglia. Il rossonero è ormai una seconda pelle. Un orgoglio per me e per la mia famiglia”.

Kessie ha dato i meriti al proprio tecnico: “Pioli è un ottimo tecnico, dice le parole giuste e sa gestire il gruppo. Mi ha spiegato bene cosa devo fare e mi sono adattato. Grazie a lui il gruppo si è compattato durante il lockdown, abbiamo lavorato bene a distanza e ancora meglio quando siamo tornati in campo”.

Sui tifosi del Milan: “Straordinari e calorosi, prima del derby ci hanno mostrato il loro sostegno seguendoci fino allo stadio. Per loro dobbiamo dare tutto, continuando così partita dopo partita. Non ci poniamo più limiti”.

