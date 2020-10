Milan-Roma, Kjaer verso le 100 in Serie A

Centesima da titolare in A per Simon Kjaer. Il difensore danese è un ex della sfida di questa sera contro la Roma.

Simon Kjaer oggi farà 100. Ovvero le presenze da titolare in Serie A, contando le proprie varie esperienze nel massimo campionato italiano.

Il classe ’89 del Milan è considerato oggi uno dei migliori centrali del torneo, visto il rendimento continuo e costante, anche a livello fisico-atletico.

Kjaer celebrerà i 100 gettoni contro una delle sue ex squadre, ovvero la Roma. Il danese ha giocato in giallorosso solo nella lontana stagione 2011-2012, collezionando 22 presenze. Un’esperienza non positiva, tant’è che la Roma scelse di non riscattarlo dal Wolfsburg.

Diversa la sua attuale esperienza con il Milan. Kjaer ha convinto Paolo Maldini ad investire su di lui ed a riscattarlo a titolo definitivo dal Siviglia, per soli 3,5 milioni di euro. Un vero colpaccio, viste le prestazioni recente del 31enne.

