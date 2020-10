Verso Milan-Roma, Donnarumma out: Pioli sceglie il sostituto

Gianluigi Donnarumma positivo al coronavirus, dunque Stefano Pioli dovrà mettere un altro portiere titolare in Milan-Roma. Scelta scontata.

Stefano Pioli perde Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge per Milan-Roma. Entrambi sono risultati positivi al Covid-19 e sono in isolamento, sperando di guarire al più presto.

Ma se l’esterno norvegese non è al momento un titolare e dunque la sua assenza non cambia niente nella formazione iniziale, invece il forfait di Gigio ha valore diverso. Il mister dovrà mettere tra i pali uno tra Ciprian Tatarusanu e Antonio Donnarumma.

Salvo sorprese, la scelta ricadrà sul portiere rumeno arrivato nell’ultimo mercato dal Lione. È stato preso proprio per fare il vice di Donnarumma e pertanto sarà lui il titolare in Milan-Roma stasera a San Siro.

Finora Tatarusanu non ha avuto alcuna occasione di giocare, pertanto farà il suo debutto ufficiale in maglia rossonera oggi. Un esordio in un match delicato, dovrà essere bravo a farsi trovare pronto. L’ex estremo difensore della Fiorentina ha esperienza e sa gestire la pressione di una partita così importante.

I rossoneri vogliono continuare la propria striscia positiva di risultati. Una vittoria consentirebbe di tenere Napoli e Sassuolo a -4, confermando così la solida prima posizione nella classifica della Serie A 2020/2021.

