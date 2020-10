Milan-Roma, Pioli: “Abbiamo dei rimpianti. Leao? Gli ho parlato”

Stefano Pioli al termine di Milan-Roma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il big match di San Siro. Il risultato finale di 3-3 ci può stare, ma lascia comunque un po’ di amarezza.

Queste le prime dichiarazioni del mister rossonero nel post-partita: «Sono soddisfatto della prestazione, non guardo la classifica. Non nascondo che i giocatori non erano soddisfatti, perché sono andati tre volte in vantaggio e c’è il rimpianto di non aver vinto. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma la prestazione è di ottimo livello contro una buona squadra. Abbiamo avuto più occasioni su palle inattive, loro le hanno sfruttate meglio. Bella partita, siamo consapevoli che siamo sulla strada giusta».

Pioli sull’assenza di Donnarumma e l’errore di Tatarusanu: «Gli errori fanno parte del calcio, non esiste chi non sbaglia. Sul calcio d’angolo ha sbagliato i tempi di uscita. È un portiere forte ed era al debutto. Ovviamente si cercherà di fare sempre meglio. La squadra ha fatto una buona prestazione, di identità e spirito. Purtroppo non abbiamo vinto, però ora prepareremo bene la prossima partita».

L’allenatore rossonero sui rigori: «Non commento».

Pioli sottolinea che alcuni momenti potevano essere meglio gestiti: «Nel primo tempo abbiamo avuto troppa fretta, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo forzato anche se la loro pressione non era eccessiva. In alcune scelte siamo stati pochi lucidi, bisognava muovere meglio palla per essere più efficaci. Abbiamo sbagliato delle scelte. Comunque siamo stati pericolosi e potevamo fare più gol, anche se non va scordato che la Roma ci è arrivata davanti nello scorso campionato e ha giocatori di qualità».

Il mister su Leao e Saelemaekers: «In settimana ho parlato in settimana con Rafa e sono contento della sua prestazione. Ha i mezzi per essere più continuo nella partita, deve insiste così. Anche Alexis sta crescendo tanto. Ci manca Rebic, Hauge stava facendo bene, anche Diaz e Castillejo sono bravi. Abbiamo alzato il livello in quei ruoli, ho tante scelte e sono contento della competitività che c’è».

Pioli spiega l’atteggiamento del gruppo, che non molla fino alla fine: «È frutto di tutto l’ambiente positivo, c’è sintonia a Milanello, lavoriamo tutti al massimo nella stessa direzione. Mi piace lo spirito della squadra, che vuole sempre cercare di vincere. Non siamo secondi a nessuno come voglia e determinazione. Chiaramente possiamo migliorare ancora. Covid? Siamo controllati ogni giorno, però non siamo esenti da quanto succede. Rispettiamo il protocollo e la società ci supporta al meglio. Importante continuare a giocare, così da dare anche svago ai tifosi e agli sportivi.. Oggi si è sentita l’assenza dei mille tifosi di solito presenti».

