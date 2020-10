Milan-Roma, succede di tutto: pari spettacolo a San Siro

La cronaca e il risultato finale di Milan-Roma, match della quinta giornata del campionato Serie A 2020/2021: tutte le news sulla partita di San Siro.

Stasera a San Siro si è disputata la super sfida Milan-Roma, valida per il quinto turno del campionato Serie A 2020/2021. Il risultato finale è di 3-3, una partita pazza stasera.

Vantaggio rossonero immediato con Zlatan Ibrahimovic, poi pareggia Edin Dzeko. A inizio ripresa Diavolo ancora avanti con Alexis Saelemaekers, ma successivamente ripreso dal rigore di Jordan Veretout. Ibra fa 3-2 su penalty, però Marash Kumbulla fissa il punteggio sul 3-3.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> DIRETTA LIVE | Milan-Roma 0-0, risultato in tempo reale: tutti gli aggiornamenti

Milan-Roma: cronaca primo tempo

Al 2′ Milan in vantaggio con Ibrahimovic, che trasforma in gol un meraviglioso assist di Rafael Leao. Il portoghese pesca bene in compagno sull’inserimento in area e lo svedese sfruttando le sue lunghe leve anticipa Mirante mettendo poi in rete. Roma colpita subito a San Siro.

Al 9′ Dzeko di potenza salta Bennacer ed entra in area, bravo Kjaer a impedire al bosniaco di calciare verso la porta di Tatarusanu. Al 13′ bella palla filtrante di Pellegrini per l’inserimento in area di Mkhitaryan, che però si allunga il pallone e Kjaer mette in corner. Sull’angolo Dzeko fa 1-1 di testa sfruttando la pessima uscita alta di Tatarusanu, che viene superato dalla palla. Anche Romagnoli non bene sulla marcatura.

Giallorossi meglio del Milan in questa fase, ma al 22′ Calhanoglu serve bene Saelemaekers sull’inserimento in area e sul cross del belga dal fondo la difesa della Roma si salva. Col passare dei minuti i ragazzi di Pioli riprendono fiducia e un maggiore controllo del match. Al 29′ occasione in area per Theo Hernandez, che sulla sponda di Calhanoglu calcia col sinistro trovando un corner. Sull’angolo colpo di testa di Romagnoli e Mirante ancora salva. Sull’altro corner Kjaer colpisce il palo!

Al 31′ Tatarusanu si tuffa bene e respinge il tiro di Ibanez da buona posizione. C’è abbastanza equilibrio in campo. Al 40′ Kjaer decisivo a deviare un assist di Spinazzola per Mkhitaryan. Tre minuti dopo Mirante bravo a deviare la punizione insidiosa di Calhanoglu da buona posizione. L’arbitro Giacomelli non concede recupero, il primo tempo di Milan-Roma finisce 1-1.

Milan-Roma: cronaca secondo tempo

Rossoneri subito avanti al 47′ con Saelemaekers, che di prima intenzione di destro batte Mirante su assist perfetto di Rafael Leao. Devastante azione del portoghese, andato via in velocità e poi bravissimo a servire il belga smarcato in area. Reazione Roma due minuti dopo con un tiro debole di Mkhitaryan da buona posizione.

Al 52′ ripartenza giallorossa conclusa da una conclusione alta di Dzeko in area su assist di Mkhitaryan. Al 58′ il Milan spreca una ghiotta azione, Saelemaekers sbaglia la scelta facendosi murare una conclusione invece di servire un compagno. Al 66′ Fonseca mette Bruno Peres per Karsdorp. Al 68′ Mancini su corner mette fuori con un colpo di testa.

Al 69′ Tatarusanu respinge un tiro in area di Mkhitaryan, poi Giacomelli fischia rigore sull’intervento di Bennacer su Pedro. Ammonito Rafael Leao per proteste. Il VAR conferma il penalty, che Veretout non sbaglia. Tatarusanu intuisce, ma il tiro è forte e rasoterra. La Roma fa 1-1 a San Siro.

Al 72′ Pioli mette Krunic e Castillejo per Leao e Saelemaekers. Al 76′ assurda ammonizione a Ibra per fallo inesistente su Mancini. Poco dopo Ibanez respinge un tiro in area di Calhanoglu. Al 77′ ammonito Pedro. Un minuto dopo Giacomelli dà rigore al Milan perché Mancini ha calciato Calhanoglu in area. Ibrahimovic dagli 11 metri mette dentro e i rossoneri vanno sul 3-2.

All’81’ ammonito Cristante, appena entrato per Pellegrini, per fallo su Castillejo. Cartellino giallo a Theo Hernandez per fallo evidente su Veretout. All’84’ la Roma fa 3-3 con Kumbulla, bravo sugli sviluppi di un angolo a mettere in rete su involontario “assist” di Ibrahimovic. All’89’ mezzo miracolo di Mirante sul corner insidioso di Calhanoglu deviato di testa da Kessie.

L’arbitro concede quattro minuti di recupero. Al 96′ Romagnoli di testa mette fuori di pochissimo su corner di Calhanoglu. Finisce 3-3 tra Milan e Roma a San Siro.