LIVE | Milan-Roma 1-0, risultato in tempo reale: 2′ Ibrahimovic sblocca subito

Milan-Roma, risultato e gol in tempo reale della partita di Serie A valida per il posticipo della 5^ giornata. Aggiornamenti minuto per minuto da San Siro.

9′ – Affondo di Dzeko che va da solo, Bennacer lo ostacola e Kjaer fa l’intervento decisivo.

2′ – GOOOOOOL! Milan subito avanti! Palla stupenda di Leao, Ibrahimovic controlla ed entra in porta col pallone! Rossoneri avanti 1-0!

1′ – SI PARTE!

A breve tutti gli aggiornamenti da San Siro su Milan-Roma

DOVE VEDERE MILAN-ROMA: SKY O DAZN? CANALE TV E STREAMING

Milan-Roma DIRETTA LIVE, come arrivano le squadre

Il Milan sta per scendere in campo per questo quinto turno di Serie A. A San Siro arriva la Roma per una sfida molto importante sotto tutti i punti di vista. I rossoneri, al momento primi in classifica, con tre punti potrebbero tentare addirittura una piccola fuga, ma l’obiettivo di Stefano Pioli e della proprietà resta almeno il quarto posto, valido per l’accesso alla prossima Champions.

Non sarà facile contro una Roma che non ha iniziato bene il campionato ma vuole dare risposte. Fonseca, che ha subito molte critiche in quest’ultimo periodo per risultati e gioco espresso, cerca una reazione. Punta tutto sulla sua punta di diamante, Edin Dzeko: è la prima volta che il bosniaco e Zlatan Ibrahimovic, molto simili per caratteristiche, si affrontano in un campo di calcio.

Milan e Roma comunque si sono affrontate già non troppo tempo fa. Era fine giugno e il Milan riuscì ad imporsi con il risultato di 2-0 con reti di Calhanoglu, su rigore, e Rebic. Ibrahimovic non c’era poiché infortunato. Zlatan stasera c’è; Rebic invece no perché non ha ancora recuperato dall’infortunio al gomito. C’è invece Calhanoglu, che ha recuperato in tempi da record dal problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare il Celtic.

Insomma, prepariamoci ad una partita che potrà regalare grande spettacolo. Noi di MilanLive.it forniremo la diretta live della sfida in questo articolo ma anche sui nostri social. Speriamo che il Milan porti a casa l’ennesima vittoria di questo inizio di campionato e di stagione; finora la squadra di Pioli ha sempre vinto, anche in Europa League, e in Serie A ha subito soltanto una rete da Lukaku nel derby.

Il Milan però stasera non potrà schierare uno dei fautori di questi numeri difensivi: Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero è risultato positivo al Covid-19 stamattina ed è stato costretto allo stop. Lui così come Jens-Petter Hauge, non convocato per questa sfida. Nei giallorossi da segnalare la pesante assenza di Smalling e quella d Carles Perez, fermato da una tonsillite.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović.

All.: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: Fonseca.