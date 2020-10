Calabria, momento magico. Conti e Dalot possono aspettare

Altra prova altamente positiva per Davide Calabria. Il terzino destro del Milan è in un momento di forma davvero eccellente.

Tra i calciatori più positivi visti ieri a San Siro c’è sicuramente Davide Calabria. Prova eccellente del terzino destro del Milan contro la Roma.

Non è però una novità. Calabria ormai da settimane sta dando prova di un rendimento costante e di una condizione atletica davvero ottimale.

Il numero 2 ieri ha avuto il merito di frenare Leonardo Spinazzola, uno dei laterali mancini più pericolosi del campionato in fase offensiva.

Inoltre ha pennellato con maestria almeno 3-4 cross al bacio, a volte poco sfruttati dai suoi compagni. Prestazione dunque molto positiva da parte di Calabria.

Il classe ’96 è evidentemente uno dei tanti calciatori sbocciati dalla cura Pioli. Considerato in partenza da Milanello per mesi, Calabria ha ricevuto fiducia e attestati di stima, oltre ad una maglia da titolare che ora sembra meritarsi ampiamente.

Gli altri due terzini in rosa, ovvero Andrea Conti e Diogo Dalot, possono aspettare. Con un Calabria così concentrato e continuo non ce n’è per nessuno. Anche se le rotazioni ed il turnover saranno utili a Pioli visti i tanti impegni ravvicinati.

