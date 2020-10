Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: l’ultima idea

Brahim Diaz ha iniziato bene la sua avventura al Milan. Il fantasista spagnolo è arrivato dal Real Madrid con la formula del prestito secco. La situazione

Brahim Diaz ieri è rimasto in panchina, contro la Roma, per tutti i 90 minuti di gioco. Il talento dell’Under 21 spagnola quasi certamente scenderà in campo titolare nel match di Europa League con lo Sparta Praga.

L’impatto nel mondo Milan dell’ex Real Madrid è stato certamente più che buono. La possibilità di disimpegnarsi in tutti i tre ruoli della trequarti lo rendono una pedina importante per Stefano Pioli. Sono già arrivati i primi due gol, in campionato contro il Crotone e in coppa con il Celtic.

Come ben sappiamo, il Milan ha prelevato dai blancos Brahim solamente in prestito ma c’è la volontà di trattare per riuscire a riscattarlo. Volontà confermata anche in Spagna da Todo Fichajes, che sottolinea però che al momento il Real non sarebbe molto propenso a privarsene.

Ci sarebbe però un’altra idea che potrebbe prendere piede, quella di rinnovare il prestito di un ulteriore anno.

LEGGI ANCHE: SONDAGGIO PER LOVATO