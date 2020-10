Pioli contro Giacomelli in Milan-Roma: “Stai sbagliando tutto”

Stefano Pioli durante Milan-Roma non ha mancato di manifestare il proprio disappunto all’arbitro Piero Giacomelli per la sua direzione.

La direzione dell’arbitro Piero Giacomelli ha lasciato decisamente a desiderare in Milan-Roma. Prestazione veramente negativa da parte del fischietto di Trieste.

Nel mirino della critica soprattutto i due calci di rigore concessi, il primo per fallo inesistente di Ismael Bennacer su Pedro e il secondo per dubbio intervento di Gianluca Mancini su Hakan Calhanoglu. Il penalty concesso ai rossoneri è apparso un po’ come una compensazione per l’errore commesso in precedenza. Sicuramente dalla sala VAR non hanno aiutato Giacomelli, che resta lo stesso colpevole delle due sviste.

L’arbitro triestino ha fatto innervosire giocatori e allenatori a San Siro. Stefano Pioli a un certo punto gli ha detto: “Giacomelli, stai sbagliando tutto“. Il tecnico rossonero nel post-partita ha comunque evitato commenti sull’operato arbitrale, concentrandosi sulla prestazione della sua squadra. Un signore, come sempre.

Visualizza questo post su Instagram #Pioli non le manda a dire 😂 #MilanRoma Un post condiviso da MilanLive.it (@milanliveit) in data: 27 Ott 2020 alle ore 3:19 PDT

