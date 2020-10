Ronaldo ancora positivo: salterà Juventus-Barcellona

Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Coronavirus. Il portoghese non potrà quindi giocare Juventus-Barcellona contro il rivale di sempre Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo non è ancora guarito dal Coronavirus. Il portoghese si è sottoposto al tampone che ha confermato al positività del campione. L’attaccante della Juventus non potrà quindi essere a disposizione per la gara di Champions League contro il Barcellona del rivale di sempre Lionel Messi.

Una brutta tegola per la Juventus che non sta vivendo un momento felicissimo in campionato, dopo due pareggi consecutivi contro Crotone e Verona. In Champions League, invece, la Juventus ha cominciato con una vittoria contro la Dinamo Kiev.

Ronaldo resterà quindi in isolamento, ma potrà allenarsi regolarmente, vista la carica virale bassa. Il portoghese si farà quindi trovare pronto al rientro in campo, con una Juventus che ha bisogno di lui in questo momento.

