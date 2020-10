Sky – Milan, Pioli sorride: Rebic in gruppo

Il Milan recupera Ante Rebic. L’attaccante croato, out dal match contro il Crotone per un problema al gomito, è tornato ad allenarsi in gruppo

Arrivano buone notizie da Milanello. La squadra rossonera si è ritrovata al centro sportivo per preparare la sfida di Europa League in programma giovedì contro lo Sparta Praga. In gruppo si è rivisto Ante Rebic, che si è finalmente messo alle spalle il problema al gomito che lo ha mandato ko nel match contro il Crotone.

Il Milan recupera dunque un’altra pedina importante per il proseguo della stagione. Difficile immaginare un suo impiego già per il match contro i cechi ma potrebbe strappare la convocazione.

Ci sarà salvo nuove complicazione contro l’Udinese anche se dovrebbe partire dalla panchina: la crescita di Leao permette al Milan, infatti, di non forzare i tempi.

Restano out solo Musacchio, che dovrebbe rientrare a breve, e i positivi al covid Gabbia, Hauge e Donnarumma.

