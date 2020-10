Milan, Ibra Supremacy: nuovo primato per lo svedese

Zlatan Ibrahimovic è il primo calciatore nell’era dei tre punti in Serie A a realizzare marcature multiple nelle prime tre gare disputate

Nessuno come Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese con la doppietta realizzata ieri contro la Roma è salito a quota sei in Serie A. Numeri stratosferici per il calciatore che lo scorso 3 ottobre ha compiuto 39 anni, che testimoniano il suo grande momento e che la classe non ha davvero età.

Con i due centri messi a segno ieri Ibrahimovic – come riporta Opta – ha realizzato un nuovo record: il centravanti del Milan è il primo giocatore in grado di realizzare tre marcature multiple in ciascuna delle sue prime tre partite stagionali nel massimo campionato italiano nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

