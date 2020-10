Calciomercato Milan, Ibra immortale: pronto il rinnovo

Zlatan Ibrahimovic potrebbe proseguire un’altra stagione con la maglia del Milan. L’età sembra essere solo un dettaglio irrilevante. I numeri sono dalla sua parte

Il grande inizio di stagione di Zlatan Ibrahimovic è sotto gli occhi di tutti. Il campione svedese ha compiuto 39 anni lo scorso 3 ottobre ma in campo non si vedono di certo. I numeri sono stratosferici: in campionato in tre partire ha realizzato tre doppiette (da quando in Serie A si gioca per i tre punti nessuno ci era mai riuscito nei primi tre match giocati).

L’apporto di Ibrahimovic al Milan, fuori e dentro al campo, è fondamentale: da quando è arrivato Zlatan i rossoneri hanno cambiato passo e i giovani accanto a lui sono cresciuti in maniera esponenziale. Fattori determinanti che il club non può certo ignorare.

E’ praticamente impossibile fare a meno di Zlatan Ibrahimovic e proprio per questo come riporta il QS in edicola, il Milan e lo svedese sono pronti a proseguire insieme ancora un’altra stagione. Il rinnovo è pronto così come per Donnarumma.

