Milan, l’annuncio di Scaroni: “Baresi vice presidente onorario”

Franco Baresi è il nuovo vice presidente onorario del Milan, ad annunciarlo è stato Paolo Scaroni a margine dell’Assemblea dei Soci.

Si è tenuta stamattina l’Assemblea dei Soci a Casa Milan per l’approvazione del bilancio. Come emerso diverse settimane fa, i rossoneri chiudono con un -190 milioni circa. Paolo Scaroni, presidente del club, intervenuto ai microfoni dei cronisti, ha fatto il punto della situazione. Prima però ha dato un annuncio molto importante.

Franco Baresi è il nuovo vice presidente onorario del Milan. Un incarico prestigioso per la leggenda rossonera: esattamente 23 anni fa, Baresi diede l’addio al calcio e al “Diavolo” nella partita contro gli All Stars.

Ecco poi le altre dichiarazioni di Scaroni in merito all’Assemblea: “Tutto approvato all’unanimità, sia il bilancio sia la nomina del CdA. Abbiamo portato in consiglio Massimo Ferrari, che fa parte dei piccoli azionisti. Sarò ancora il presidente per il prossimo trienno“.