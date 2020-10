Tatarusanu titolare in Milan-Sparta Praga, Pioli: “Ho fiducia”

Stefano Pioli darà a Ciprian Tatarusanu un’altra chance in Milan-Sparta Praga di Europa League dopo la negativa performance contro la Roma.

Non è stato un buon debutto quello di Ciprian Tatarusanu in Milan-Roma. Il portiere rumeno si è reso protagonista di un grave errore sull’1-1 giallorosso e in generale la sua prestazione non ha convinto.

Tuttavia, Stefano Pioli è intenzionato a schierarlo nuovamente titolare in Europa League contro lo Sparta Praga. Nella conferenza stampa di oggi il mister rossonero non ha espresso dubbi: «Gli ho parlato, come ho parlato ai suoi compagni. Ho fiducia in lui e nel resto della squadra. I giocatori vanno aiutati e stimolati, cosa che devono fare anche tra loro a vicenda».

Tatarusanu anche in Milan-Sparta Praga avrà una chance importante per dimostrare che Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno sbagliato a sceglierlo. L’ex portiere di Fiorentina, Nantes e Lione dovrà farsi trovare pronto nel match di domani a San Siro. L’Europa League è importante per la squadra rossonera e i minimi sbagli possono costare caro. In ambito europeo il margine di errore è ridotto rispetto al campionato.

