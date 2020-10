Calciomercato Milan, colpo Kabak: richiesta shock

Il difensore turco Ozan Kabak era molto vicino al Milan a settembre. Ma ora le richieste sembrano decisamente fuori portata.

Il Milan ha cercato di acquistare un difensore centrale nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, senza però riuscirvi.

I rossoneri ci riproveranno a gennaio, avendo già 2-3 nomi interessanti su cui puntare. Uno di questi potrebbe essere il turco Ozan Kabak, vecchio pallino della dirigenza milanista.

Kabak gioca nello Schalke 04 ed è stato vicino ad indossare il rossonero a settembre scorso. Ma qualcosa è andato storto, con il classe 2000 che è rimasto in Germania.

Un colpo in canna che però sembra destinato a rimanere tale. Lo scrive il quotidiano tedesco Kicker, secondo cui lo Schalke avrebbe deciso di sparare alto per il cartellino di Kabak.

Chiesti almeno 35 milioni di euro per ingaggiare il difensore turco, quando il Milan aveva provato a prenderlo per ‘soli’ 20 milioni qualche mese fa.

I tedeschi non vogliono lasciar partire Kabak a cuor leggero e dunque hanno scelto di alzare la posta molto in alto. Una cifra che il Milan non considera consona e dunque, ad ogni probabilità, accantonerà temporaneamente questa ipotesi di mercato.

Per gennaio restano in caldo altre opzioni per la difesa, come il francese Simakan, il serbo Nastasic o il giapponese Tomiyasu.

