Europa League, classifica gruppo H dopo Milan-Sparta e Lille-Celtic

Il Milan è a punteggio pieno nel Gruppo H di Europa League. I rossoneri comandano in solitaria grazie al successo contro lo Sparta e al pareggio tra Lille e Celtic

La doppietta di Elyounoussi non è bastata al Celtic a conquistare i tre punti contro il Lille. I francesi dopo aver sprecato un calcio di rigore con David, l’ha ribaltata con Celik e Ikone. Un pareggio che lancia il Milan primo in classifica in solitaria nel gruppo H di Europa League.

I rossoneri a San Siro non hanno, infatti, sbagliato, conquistando i tre punti contro lo Sparta Praga, che resta a zero. La squadra di Stefano Pioli contro il Lille, il prossimo giovedì, può dunque già mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Classifica Gruppo H:

Milan 6, Lille 4, Celtic 1, Sparta Praga 0