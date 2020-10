Massara: “Dialogo avviato con Donnarumma. Innesti a gennaio? Valuteremo”

Le parole nel pre-partita di Ricky Massara, intervistato a pochi minuti dall’inizio della sfida di Europa League tra Milan e Sparta.

A breve il Milan scenderà in campo contro lo Sparta Praga, nel match valido per la seconda giornata del girone di Europa League.

A San Siro, nel pre-partita, è intervenuto il dirigente Ricky Massara. Interpellato da Sky Sport ha parlato del match in questione e non solo: “Le rotazioni sono necessarie, anche per una competizione a cui teniamo molto. Sarà una gara difficile, servirà il miglior Milan”.

Sul rinnovo di Donnarumma: “Un discorso attuale, che stiamo affrontando con lui e il suo agente. C’è la volontà di prolungare, farlo senza fretta o stress. Ma è un obiettivo che cercheremo di ottenere”.

Il mercato di gennaio: “Era un’esigenza alla fine dello scorso mercato. Vedremo cosa servirà a gennaio, recupereremo Gabbia e Musacchio. Valuteremo delle opportunità, se sarà un reparto in difficoltà vedremo di intervenire”.

Sull’inserimento di Tonali: “Lo vedo bene, è entrato in una squadra con meccanismi rodati e due centrocampisti che stanno facendo cose egregie. Siamo convinti di Sandro, ha qualità e le dimostrerà con continuità, giocando stasera. E’ molto forte, lo dimostrerà nel Milan”.

Rammarico dopo Milan-Roma? “Acquisire consapevolezza arriva dai risultati, competere con le squadre che ti sono davanti. Abbiamo battuto l’Inter e siamo andati vicini a farlo con la Roma. Vogliamo continuare a sorprendere, senza porci limiti”.