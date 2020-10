Milan-Sparta Praga, Dalot: “Pronto a giocare a sinistra”

Diogo Dalot ha parlato nel pre-partita di Milan-Sparta Praga, gara che lo vedrà giocare finalmente dal 1′ minuto.

Nel pre-partita di Milan-Sparta Praga, la redazione di Sky Sport ha interpellato Diogo Dalot, terzino appena arrivato da Manchester.

Il portoghese giocherà titolare oggi contro i cechi: “Quando giochi in Europa è sempre un orgoglio, farlo in un club come il Milan è un piacere. Siamo un grande gruppo. Io a sinistra? Vediamo, quando le formazioni saranno ufficiali vedremo. Giocare a sinistra o a destra è lo stesso, sarò pronto.

Sul suo approdo al Milan: “L’ambiente è fantastico, ho colleghi che mi hanno accolto benissimo, è stato facile ambientarmi, è tutto fantastico per ora”.

LEGGI ANCHE -> LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-SPARTA