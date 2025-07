Bennacer escluso da Allegri, ha scelto la prossima squadra: svolta in arrivo

Il centrocampista algerino è fuori dal progetto di Allegri: intanto lui sembra aver fatto la sua scelta per il futuro.

Igli Tare ha diversi esuberi da piazzare in questa sessione estiva del calciomercato e nella lista è presente anche Ismael Bennacer. Rientrato dal prestito semestrale al Marsiglia, non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la preparazione a Milanello e di conseguenza neppure per la tournée in Asia e Oceania.

Il centrocampista algerino è totalmente fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore. Per la dirigenza del Milan non è semplice trovargli una sistemazione, considerando che il suo stipendio è abbastanza alto (3,5-4 milioni di euro netti annui). Inoltre, il cartellino è valutato 15 milioni di euro e finora nessun club si è fatto avanti con un’offerta di questo tipo.

Calciomercato Milan, Bennacer ha una preferenza per il suo futuro

Il Marsiglia aveva la possibilità di esercitare un diritto di riscatto da 12 milioni di euro, ai quali aggiungere 3 milioni di bonus. Il rendimento di Bennacer non ha completamente convinto Roberto De Zerbi e la società, quindi il giocatore è stato restituito al Milan a fine stagione.

Nonostante il mancato riscatto, l’OM non sembra aver del tutto scartato l’ipotesi di riportare l’algerino in Costa Azzurra. Il giornalista Marco Pasotto de La Gazzetta dello Sport ha spiegato che il club francese sta cercando di capire se è possibile replicare l’operazione, però a cifre più contenute. Il Milan non sembra orientato ad accettare.

Intanto dall’Algeria il portale DZfoot spiega che Bennacer è desideroso di tornare al Marsiglia. Fare parte nuovamente della squadra di De Zerbi è una soluzione assolutamente gradita, probabilmente la sua preferita, però in questo momento non si registrano passi in avanti in questa direzione. L’OM spera che con il passare del tempo il Milan possa ammorbidire le proprie richieste, soprattutto se non dovesse ricevere offerte soddisfacenti.

Per l’ex Empoli si è parlato anche dell’interesse di Fiorentina, Real Betis e di squadre di campionati arabi. Alla Fiorentina è tornato Stefano Pioli, allenatore che Bennacer conosce bene grazie all’esperienza comune avuta al Milan. Tornare ai suoi ordini è un’idea che il calciatore vede positivamente, anche se oggi non c’è ancora alcuna trattativa. Inoltre, lo stipendio elevato dell’algerino complica ogni possibile discorso.