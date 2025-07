L’ufficialità arrivata, è tutto deciso: il Milan gli dice addio

In queste ore in casa Milan è arrivata un’ufficialità importante: i rossoneri lo salutano dopo un solo anno, i dettagli

Inizia oggi l’avventura del Milan nel Pre Season Tour. La squadra è partita ieri da Malpensa in direzione Singapore per la prima tappa, dopodiché raggiungerà Hong Hong e Perth per gli altri eventi. I rossoneri giocheranno mercoledì contro l’Arsenal: Allegri ha a disposizione, al momento, una rosa davvero piena zeppa di lacune e la lista dei convocati lo dimostra. All’appello mancano tanti slot da riempire: il Milan non ha terzini titolari ed è senza attaccanti, sarà costretto a giocare queste prime amichevoli con Okafor e Colombo, entrambi in uscita da tempi non sospetti.

Insomma, ad oggi il mercato del Milan è un totale disastro e l’arrivo di Tare non sembra aver cambiato le cose, segnale evidente che il problema è ben più profondo e non dipende dal direttore sportivo. Da oltre un mese proseguono i contatti con il Club Brugge che non libera Jashari, nonostante l’insistenza del calciatore. Intanto, dalla lista dei convocati per la tournée possiamo confermare una notizia che era già nell’aria.

Il Milan lo esclude dalla tournée, adesso non ci sono più dubbi

Durante la conferenza stampa di presentazione, alla domanda sulla questione terzini, Allegri aveva citato Alex Jimenez e Davide Bartesaghi, gli unici giocatori di ruolo presenti oggi in rosa. A questi si aggiungono Vittorio Magni e Filippo Terracciano, senza dimenticare Alexis Saelemaekers, provato in quel ruolo, ovviamente a destra, durante queste prime settimane di lavoro. Allegri non aveva citato Emerson Royal, e adesso sappiamo perché.

Che il brasiliano non rientrasse più nel progetto tecnico era risaputo, e il fatto che Allegri non l’avesse citato in conferenza era soltanto una prova. La mancata convocazione per la tournée nonostante l’emergenza terzini è praticamente una ufficialità: l’ex Tottenham saluterà i rossoneri. Ad oggi però non ci sono trattative concrete e avanzate per questa cessione: c’era stato un sondaggio da parte del Real Betis per capire la fattibilità dell’operazione e per un ritorno in Spagna, ma la pista non ha trovato sviluppi. Nel frattempo non sono arrivate altre proposte interessanti per il brasiliano, che resterà quindi a Milanello a lavorare a parte in attesa di novità per il suo futuro. A gennaio era fatta per la cessione al Fenerbahce, ma l’infortunio contro il Girona ha fatto saltare tutto. Adesso, dopo uno stop di tre mesi e anche piuttosto serio, trovare una soluzione sarà ancora più complicato per un giocatore acquistato per 20 milioni e sul quale c’erano dubbi fin dal primo momento.