Milan-Sparta Praga, Tonali: “Sto recuperando la miglior forma”

Tonali ha parlato al termine di Milan-Sparta Praga ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni del centrocampista rossonero.

Sandro Tonali, al termine di Milan–Sparta Praga, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sua prestazione: “Dopo un mese a casa non era facile. Sento che sto tornando piano piano alla mia miglior forma. La maglia del Milan ha la sua importanza, ma mi mancano un po’ di minuti e corsa, queste partite fanno benissimo a me e alla squadra. Vincere 3-0 non era facile, siamo felici“.

