Udinese-Milan designato l’arbitro Di Bello

Sarà Di Bello l’arbitro che dirigerà Udinese-Milan, match valevole per la sesta giornata di Serie A. Ecco i suoi assistenti per la sfida contro i friulani

Non si è ancora scesi in campo per il secondo turno della fase a gironi di EuropaLeague ma è già tempo di pensare alla Serie A. Il Milan dopo la sfida contro lo Sparta Praga, in programma stasera alle ore 19.00, sarà chiamato a sfidare domenica alle ore 12.30, l’Udinese.

Il match con i friulani – come si evince da una nota apparsa sul sito ufficiale dell’Associazione Italiana Arbitri – verrà diretto da Di Bello.

Udinese-Milan:

Di Bello

Longo – Cecconi

IV: Di Martino

Var: Guida

AVAR: Costanzo

