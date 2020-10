Dalla Germania: “Calhanoglu tratta con il Manchester United”

Calhanoglu sarebbe in trattativa con il Manchester United per un trasferimento a parametro zero l’anno prossimo. L’indiscrezione dalla Germania.

Hakan Calhanoglu è uno dei casi più spinosi per quanto riguarda i rinnovi di contratto. In scadenza a giugno 2021, il turco rappresenta una succosa occasione di Calciomercato per molti club interessati. Più volte si è parlato di un Manchester United molto attento alla crescita del centrocampista del Milan.

E i contatti con i Red Devils sarebbero in corso già da qualche settimana. Come riportato da Christian Falk, giornalista della Bild, sul suo profilo Twitter, Calhanoglu starebbe parlando con il Manchester United dall’estate per un trasferimento a parametro zero l’anno prossimo. Addirttura il collega spiega che il calciatore avrebbe rifiutato un’offerta della Juventus perché fortemente attratto dall’opzione United.