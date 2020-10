Milan, Castillejo esalta la squadra: “Non ci fermiamo”

Samu Castillejo è intervenuto su Instagram con una foto significativa e un messaggio eloquente che testimonia che aria tira nell’ambiente Milan.

Samu Castillejo nelle ultime settimane ha trovato spazio prevalentemente in Europa League, a vantaggio di un Alexis Saelemaekers in grande forma. Lo spagnolo è però carico e parte integrante del progetto tecnico di Pioli. Il giorno dopo della vittoria sullo Sparta Praga, l’ex Villarreal è intervenuto su Instagram e ha voluto mostrare tutta la sua gioia per il momento del Milan: “Non ci fermiamo ragazzi, avanti così!”

Un messaggio importante che evidenzia come il gruppo sia veramente solido e tutti remano verso la stessa direzione. Un giocatore come Castillejo, che non trova spazio ogni partita, è comunque concentrato e carico per dare il massimo per la causa rossonera.

