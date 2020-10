Milan, Brahim Diaz carico: “Scudetto? Ci proveremo”

Brahim Diaz è la nota più lieta di questa prima parte di stagione. Lo spagnolo non si pone limiti e punta all’obiettivo massimo: lo scudetto.

Brahim Diaz ha avuto impatto violento sul Milan. Lo spagnolo è entrato subito negli schemi di Stefano Pioli, dimostrando qualità importantissime. I rossoneri vorrebbero riscattarlo, ma la battaglia con il Real Madrid non sarà semplice. Intervistato da Sportmediaset, Diaz ha mostrato tutta la sua voglia di diventare importante per i rossoneri e di conquistare subito un titolo: “Scudetto? Ci proveremo. Ad oggi stiamo facendo le cose correttamente, vediamo di partita in partita. È stato un mese buono per me e per tutta la squadra. Aiutare i compagni facendo gol è un piacere”.

Brahim Diaz si sofferma poi su Zlatan Ibrahimovic, determinante per la sua crescita: “Ibrahimovic? È una grande persona, ha molte attenzioni nei miei confronti e mi dà tanti consigli. È un giocatore che ha fatto la differenza e che continua a farla, dobbiamo tenercelo stretto”.

