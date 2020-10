Milan, Gabbia guarito dal Covid-19: l’annuncio del difensore | FOTO

Matteo Gabbia ha comunicato ufficialmente la sua negatività al coronavirus dopo le settimane di positività. Il Milan riabbraccia il difensore.

Matteo Gabbia tramite una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram ha annunciato di essere negativo al Covid-19. Il difensore del Milan è finalmente guarito dal coronavirus e può tornare ad allenarsi con la squadra.

Stefano Pioli può sicuramente essere contento di questo recupero, che gli consente di avere un’opzione in più al centro della difesa. Ovviamente Gabbia dovrà lavorare a Milanello per ritrovare la migliore condizione fisica ed essere pronto per quando verrà chiamato in causa.

