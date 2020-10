Europa League, la Top XI della settimana: presente un milanista

Un calciatore del Milan è stato inserito dalla Uefa nella migliore formazione di Europa League, dopo il secondo turno a gironi.

La UEFA ha pubblicato, come di consueto, la formazione TOP XI della settimana per quanto riguarda la seconda giornata dei gironi di Europa League.

Uno schieramento ideale che si basa sulle prestazioni e sui numeri delle gare giocate ieri, tra la tornata delle ore 18,55 e quella delle ore 21,00.

Presente in questa formazione anche un calciatore del Milan: Diogo Dalot, terzino ieri schierato a sinistra contro lo Sparta Praga e giudicato come uno dei migliori in campo.

Il portoghese ex Manchester ieri si è espresso al meglio, fornendo l’assist del 2-0 a Leao e realizzando in contropiede la rete del 3-0 definitivo.

Una curiosità: la UEFA ha premiato anche Borna Barisic, inserito come terzino sinistro nella TOP XI. Il calciatore dei Rangers, ieri vittoriosi sul Lech Poznan, era stato cercato dal Milan diversi mesi fa.

