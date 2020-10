Dalla Spagna: Milan, l’ombra del Real Madrid su Donnarumma

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma non è ancora arrivato. Il Real Madrid starebbe provando ad approfittare dell’impasse.

La priorità assoluta del Milan è quella di blindare uno dei suoi calciatori migliori. Gianluigi Donnarumma va forzatamente trattenuto con un nuovo contratto.

I rossoneri non vogliono rischiare di perdere a costo zero Gigio, visto che il suo attuale contratto è in scadenza esattamente tra otto mesi, il 30 giugno 2021.

C’è ancora da pazientare, visto che l’accordo tra Milan e Mino Raiola, agente di Donnarumma, sembra una questione meno semplice del previsto. Nel frattempo spunta uno ‘spauracchio’ di mercato dall’estero.

Il portale spagnolo Defensa Central ha scritto di un forte interessamento del Real Madrid per Donnarumma. I ‘blancos’ sono grandi estimatori del giovane portiere, ideale per sostituire Thibaut Courtois tra i pali nel prossimo futuro.

L’opportunità di ingaggiare Donnarumma a costo zero stuzzica non poco il patron Florentino Perez, pronto a presentarsi a Milanello con un’offerta contrattuale molto alta.

Paolo Maldini è tranquillo: “Donnarumma è un leader, il Milan farà di tutto per trattenerlo”. Ma c’è chi comincia a spazientirsi. Occhio dunque al pressing del Real, che a breve potrebbe cominciare a farsi vivo mettendo pressione ai rossoneri.

LEGGI ANCHE -> MILAN, CONFERME SUL NUOVO DIFENSORE