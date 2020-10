Calciomercato Milan, la richiesta del Real per Brahim Diaz

Primi contatti tra Milan e Real Madrid per il riscatto di Brahim Diaz, calciatore che i rossoneri vogliono trattenere a tutti i costi.

Ha convinto tutti per numeri e prestazioni. Brahim Diaz, giunto in prestito dal Real Madrid e presentato come un talento di prospettiva, è già amatissimo in casa Milan.

Il classe 1999 ha dimostrato nei pochi match a disposizione di meritarsi spazio e fiducia. Già due bellissime reti in Europa e un sigillo anche in campionato a Crotone.

Il Milan, in particolare Paolo Maldini che lo ha cercato e voluto a settembre scorso, è già al lavoro per cercare di riscattarlo a titolo definitivo.

Milan-Real, trattativa avviata per il riscatto di Diaz

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero già partiti i primi contatti sull’asse Milano-Madrid. Il tutto agevolato dai buoni rapporti tra i due storici club.

Maldini e Florentino Perez hanno iniziato a dialogare per la permanenza di Diaz in maglia rossonera, anche oltre la scadenza del prestito secco, ovvero giugno 2021.

Il Real intanto ha proposto una cifra di partenza per il cartellino di Diaz: gli spagnoli vogliono 25 milioni di euro per il ragazzo nativo di Malaga.

Una somma che il Milan valuterà se spendere nell’immediato, oppure se provare a limare le richieste delle merengues, ottenendo uno sconto.

Di certo Brahim si trova benissimo a Milanello e il suo impatto con il calcio italiano è stato esplosivo. Una cosa è sicura: il Milan ha tempo per lavorare ai fianchi del Real e ottenere il cartellino del fantasista.

