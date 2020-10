Calciomercato Milan, futuro Kalulu: la decisione della società

Pierre Kalulu aveva ben figurato nel precampionato, ma non ha mai trovato spazio in prima squadra. Ora il francese potrebbe partire in prestito.

Pierre Kalulu è arrivato in estate dal Lione a parametro zero. Il giovane terzino francese non ha mai trovato spazio in prima squadra e potrebbe lasciare i rossoneri a gennaio. Il Milan però punta molto sulle qualità del ventenne e vorrebbe cederlo in prestito per farlo maturare in Serie A per poi riprenderlo al termine della stagione. Durante il precampionato

Kalulu aveva dimostrato di saperci fare sulla fascia destra e di essere un ottimo elemento in ottica futura. Poi l’ottimo momento di Calabria e il ritorno di Andrea Conti ne ha frenato la crescita e l’affermazione nel Milan. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, la società sta valutando a chi proporlo a gennaio, per farlo giocare con continuità e consentirgli di dimostrare appieno il suo valore. Maldini e Massara sono al lavoro.

